Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna girilirken, 18 takımın 10'unda teknik adamlar konumlarını muhafaza etti.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna girilirken, 18 kulübün 10'u geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam ediyor.



Gençlerbirliği Kulübünün ve Türk futbolunun efsane başkanlarından merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda mücadele edecek 18 takımdan 8'i ise yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.



İki sezon üst üste şampiyon olan Beşiktaş, geçen sezonun flaş takımı Medipol Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor, Alanyaspor ve Sivasspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde yeni sezonu açacak.



Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Osmanlıspor, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.



2016-2017 sezonuna başlarken ise 15 kulüp, eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.



14 Türk, 4 yabancı teknik adam



Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kulüplerin büyük çoğunluğunun tercihi Türk teknik adamdan yana oldu.



Ligde mücadele edecek 18 takımın 14'ünü Türk teknik direktörler çalıştıracak, 4 takımda ise yabancı teknik adamlar görev yapacak.



Ligde geçen sezon başında da 14 Türk, 4 yabancı teknik adam yer alıyordu.



Yabancı teknik adamlar



Süper Lig'de 4 farklı ülkeden birer yabancı teknik adam takım çalıştıracak.



Ligde birer Bosna Hersekli, Fransız, Hırvat ve Rumen teknik adam Türk meslektaşlarıyla mücadele edecek.



Galatasaray Hırvat Igor Tudor, Alanyaspor Bosna Hersekli Safet Susic, Bursaspor Fransız Paul Le Guen ve Kayserispor Rumen Marius Sumudica, yönetiminde sahaya çıkacak.



En istikrarlısı Avcı



Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı dikkati çekiyor.



Turuncu-lacivertli takımın başında dördüncü sezonuna başlayacak deneyimli teknik adam, bu alanda mevcut teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim olarak ön plana çıkıyor.



Abdullah Avcı dışında Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başında üçüncü sezonuna başlayacak.

