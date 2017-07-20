Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, "2017-2018 futbol sezonundan beklentilerimiz yüksek. Üç kulvarda farklı bir anlayışla mücadele edeceğiz ve Süper Lig'e yine damga vuracağımıza inanıyorum." dedi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeni sezonda seyir zevki veren futbol oynayacaklarını söyledi.



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Ahmet Baydar, yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik kadrosu ile kamp çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Erzurum kampının çok iyi geçtiğini belirten Baydar, "Erzurum'da takımımızın durumunu görmek için iki hazırlık karşılaşması oynadık. Özellikle Kayserispor ile oynadığımız müsabakada ileriye dönük olumlu işaretler aldık." dedi.



Baydar, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın Erzurum kampında gençleri ve yeni transferlerin takıma uyum sürecini görme şansı yakaladığını kaydederek, "Yaptığımız görüşmelerde hocamız bize, takımın geldiği noktadan memnun olduğunu belirtti. Erzurum'un ardından Avusturya'da kampa giren takımımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan transfer çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Yeni bir sistem oturtulmaya çalışıldığı için biraz sabretmemiz gerekecek. Gelecek, Atiker Konyaspor için çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.



"Ana kadromuza önemli isimleri transfer ettik"



Takımın iskelet kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu vurgulayan Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ana kadromuza önemli isimleri transfer ettik. 2017-2018 futbol sezonundan beklentilerimiz yüksek. Üç kulvarda farklı bir anlayışla mücadele edeceğiz ve Süper Lig'e yine damga vuracağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızla birlikte geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine bir bütün olursak sıralamada ilk 6 içinde olabiliriz. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz."