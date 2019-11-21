Süper Lig ekibi açıkladı! Futbolcumuza ulaşamıyoruz

Milliyet’te yer alan habere göre Rus oyuncu Zaur Sadaev’e milli maç arasından beri ulaşamadıklarını belirten Kaplan, “Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor Sadaev şu anda aramızda değil. Kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk” dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü konuk edecekleri Trabzonspor maçı hakkında ise , 3 puanı sarı-lacivertli taraftarlara armağan etmek istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Bizi iyi bir maç bekliyor. Rakibin ligdeki konumu ortada. Geçen sezon da bir Trabzonspor maçından sonra çıkış yakalamıştık. Bu maçı da bir çıkış olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımının iyi olduğunu savunan Kaplan, "Elimizdeki en iyi oyuncuları sahaya sürüp, taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Geçen sezon burada güzel işler yapan bir oyuncu grubu vardı. Yeni başkan, yeni yönetim, teknik ekip ve aynı oyuncu grubuyla Trabzonspor maçını kazanıp taraftarlara armağan etmek istiyoruz. Tüm planımız 3 puan üzerine." değerlendirmesinde bulundu.