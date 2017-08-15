Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftası geride kalırken, yapılan karşılaşmalara yabancı futbolcular damga vurdu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftası geride kalırken, yapılan karşılaşmalarda ağırlıklı olarak yabancı futbolcuların boy göstermesi dikkati çekti.

Müsabakalarda ilk 11'de sahaya çıkan toplam 198 futbolcu içinde, altyapı eğitimini Türkiye'de alanların sayısı 47'de kaldı. Bu rakam, birinci hafta maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncuların yüzde 24'ünü oluşturdu.

Statüde iki sezon önce yürürlüğe giren değişiklikle, kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurma hakkını elde eden kulüpler, bu sezonun ilk haftasında 136 yabancı futbolcuya (Yüzde 69) ilk 11'de forma verdi. Yurt dışında yetişen ancak yerli statüsünde oynayan ve "gurbetçi futbolcu" şeklinde tanımlanan oyunculardan da sadece 15'i (Yüzde 7) kendilerine ilk 11'de yer bulabildi.



En fazla yabancı oyuncu Göztepe'de

Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, ilk 11'de en fazla yabancı futbolcu oynatan takım oldu.

Ligdeki ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlayan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Tamer Tuna, sahaya sürdüğü 11'den 10'unu yabancı futbolculardan seçti.

Genç teknik adam, yerli oyuncu olarak sadece Galatasaray'dan transfer edilen Sabri Sarıoğlu'na şans verdi.



Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor ikinci sırada

Yeni sezona büyük bir revizyonla başlayan Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor, Göztepe'den sonra en yabancı ilk 11'e sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, renktaşı Kayserispor ile yaptığı müsabakaya 9 yabancı futbolcuyla çıktı.

İstanbul ekibinde sadece Serdar Aziz ve gurbetçi futbolculardan Tolga Ciğerci formayı kapabildi.

Akdeniz ekibi Alanyaspor'da da sadece Emre Akbaba ve Efecan Karaca ilk 11'e girebildi. Teknik direktör Safet Susic, diğer 9 oyuncu için tercihini yabancılardan yana kullandı.

Antalyaspor'da ise Salih Dursun ve Sakıb Aytaç, ilk 11'de kendilerine yer bulan yerli futbolcular oldu.



En yerlisi Akhisar Belediyespor

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım arasında en fazla yerli futbolcuya şans veren ekip Akhisar Belediyespor oldu.



Yerli futbolcular yedek kulübesinde

Ligin ilk haftasında yapılan karşılaşmalarda teknik adamlar toplam 54 oyuncu değişikliğine giderken, buradaki tercihlerde yerli futbolcular ağır bastı.

Oyuna sonradan giren yerli oyuncular, 19'u yurt içinde yetişen, 15'i ise yurt dışında altyapı eğitimi gören toplam 34 futbolcudan oluşuyor.

İlk 11'de toplam 136 yabancı futbolcu oynatan teknik adamlar, yedek kulübesinden de 20 yabancı oyuncuyu oyuna sonradan dahil etti.



47 oyuncunun 6'sı Galatasaray altyapısından

Futbol eğitimini Türkiye'de alan ve ligin ilk haftasında ilk 11'de forma giyen 47 futbolcunun 6'sı Galatasaray altyapısından yetişti.



Kaleci ve stoperler yabancı

Ligin ilk haftasında 13 takımın kalesini yabancı file bekçileri korudu.

Takımların savunma hattının göbeğinde yer alan ikişer stopere bakıldığında da yabancı futbolcuların çoğunluğu dikkati çekiyor.

İlk 11'de mücadele eden 36 stoperden 26'sı yabancı futbolculardan oluştu.



Goller yabancılardan

Süper Lig'in ilk haftasında atılan gollerin yüzde 73'ünü yabancı futbolcular kaydetti.

Ligin ilk haftasında rakip filelere gönderilen 26 golün, 7'sini Burak Yılmaz (2), Alper Potuk, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Levent Gülen ve Tolga Ciğerci attı. Geri kalan 19 golde ise yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.