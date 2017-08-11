Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 futbol sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bugün start alacak sezonun ilk hafta maç programı şöyle:
Bugün:
21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)
13 Ağustos Pazar:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Malatya İnönü)
20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Ağustos Pazartesi:
21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)
TFF 1. Lig:
Bugün:
20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara 19 Mayıs)
Yarın:
19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor (Çaykur Didi)
21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Adanaspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
13 Ağustos Pazar:
20.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor (Gaziantep)
14 Ağustos Pazartesi:
20.00 Elazığspor-Altınordu (Elazığ Atatürk)
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 futbol sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.