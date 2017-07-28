Galatasaray'ın 3.8 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, West Ham United'ın kampından Cim Bom'un 3.8 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, West Ham United'ın kampından ayrıldı.
Cezayirli futbolcunun sakatlığı nedeniyle takımın Almanya kampından ayrılıp Fransa'ya döndüğü öğrenildi.
Kısa süre içinde transferi tamamlanacak olan yıldız oyuncunun Fernando ile birlikte Avusturya kampına katılması beklenirken, Feghouli için Galatasaray'ın bonservis bedeli olarak 4.5 milyon euro ödeyeceği tahmin ediliyor./Hürriyet
Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli'de son dakika gelişmesi... Yıldız futbolcu West Ham United kampından ayrıldı.
Galatasaray'ın 3.8 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, West Ham United'ın kampından Cim Bom'un 3.8 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, West Ham United'ın kampından ayrıldı.
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