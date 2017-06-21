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Sutopunda şampiyon Galatasaray

Galatasaray Sutopu Takımı, Enka'yı 8-7 mağlup ederek final serisinde durumu 3-0 yaptı ve Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Sutopunda şampiyon Galatasaray

Galatasaray Sutopu Takımı, Enka'yı 8-7 mağlup ederek final serisinde durumu 3-0 yaptı ve Spor Toto Sutopu Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Enka karşısında Spor Toto Sutopu Play-Off Final serisine 1-0 önde başlayan ve serinin ilk maçında durumu 2-0'a getiren Galatasaray, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda bugün oynanan karşılaşmadan da 8-7 galip ayrılarak seride durumu 3-0 yaptı.

Galatasaray bu sonuçla 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 27. lig kupasını müzesine götürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Galatasaray
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