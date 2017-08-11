TFF, PFDK'nın Beşiktaş'a verdiği 1 maç seyircisiz oynama ve başkan Fikret Orman'a uyguladığı 45 gün hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara yaptığı itirazlardan sonuç alamadı.



TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün itirazlarının Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği duyuruldu.

Yapılan incelemeler sonrası, PFDK tarafından Beşiktaş'a verilen 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira ile kulüp başkanı Fikret Orman'a uygulanan 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.

PFDK, Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle, Atiker Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a ise 1 maç sahasında seyircisiz oynama, centilmenlik dışı açıklaması gerekçesiyle de Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezaları uygulamıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Vodafone Park'ta Antalyaspor ile yapacağı müsabakaya taraftar desteğinden yoksun çıkacak.