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Talisca baldızı için havalimanına geldi

Beşiktaş'lı Anderson Talisca ailesini karşılamaya Atatürk Havalimanı'na geldi. Baldızı vize sıkıntısı yaşayınca Talisca bir süre ailesini beklemek zorunda kaldı.

Talisca baldızı için havalimanına geldi

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.00'da Brezilya'nın Sau Paulo kentinden  İstanbul Atatürk Havalimanı'na Talisca'nın eşi, çocuğu, erkek kardeşi ve baldızı bulunan Talisca ailesi geldi. Baldızı vize sıkıntısı yaşayınca siyah beyazlı futbolcu gümrüklü alana girdi. Burada bir süre işlemlerin bitmesi bekleyen Talisca ailesi 13 valizi ile birlikte havalimanında ayrıldı. Bu sırada Fenerbahçe'nin yeni transferi  Mauricio Isla gelmesinden dolayı futbolcu ve ailesi başka bir çıkış kapısına yönlendirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Talisca
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