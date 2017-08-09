Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.
Portekiz ekibi Benfica ile Beşiktaş Kulübü arasındaki sıkıntı nedeniyle lisansı henüz çıkarılamayan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı forma giydiği fotoğrafına yer vererek, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, hiçbir yere gitmiyorum. Ben ve ailem burada çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, hiçbir yere gitmiyorum. Ben ve ailem burada çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.
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