Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, hiçbir yere gitmiyorum. Ben ve ailem burada çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.



Portekiz ekibi Benfica ile Beşiktaş Kulübü arasındaki sıkıntı nedeniyle lisansı henüz çıkarılamayan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı forma giydiği fotoğrafına yer vererek, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum, hiçbir yere gitmiyorum. Ben ve ailem burada çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Talisca, Beşiktaş'la 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen Benfica'nın evraklarını göndermemesi nedeniyle Turkcell Süper Kupa maçına çıkamamıştı.