ABD'den flaş açıklama: Katılmayacak
ABD'den flaş açıklama: Katılmayacak
2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak
2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak
Srebrenitsa Katliamı'nın 22'nci yılı
Srebrenitsa Katliamı'nın 22'nci yılı
''Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmalı''
''Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmalı''

Talisca'dan 'dönüyorum' mesajı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a döneceğini ve takıma katılmak için sabırsızlandığını belirtti.

Talisca'dan 'dönüyorum' mesajı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a döneceğini ve takıma katılmak için sabırsızlandığını belirtti.

Beşiktaş'ın kampına henüz katılmayan Talisca, sosyal medya hesabı Instagram'dan siyah-beyazlı formalı fotoğrafını paylaşarak, şu mesajı yazdı:

"Her şey yolunda ve perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum. Döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak her şey iyi sonuçlandı. Bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti. Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiç bir şüphem yok. Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum. Yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun."


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 14 astsubaya gözaltı
Sonraki Haber
Talisca'dan 'dönüyorum' mesajı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.