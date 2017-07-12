5 gün önce 'Çekilin yoldan geliyorum' diye mesaj atan fakat gelmeyen Talisca bu kez kesin tarih açıkladı ve 13 Temmuz'da döneceğini ilan etti.
Anderson Talisca'nın mesajı şu şekilde:
"Her şey yolunda ve Perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum (13/07). Ve döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum.
Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak herşey iyi sonuçlandı ,bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti .
Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiç bir şüphem yok .
Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum ve yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum.Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. "
BEŞİKTAŞ'ta 1 Temmuz'da başlayan sezon başı hazırlıklarına henüz katılmayan Talisca İnstagram hesabından mesajlar yayınlamaya devam ediyor.
5 gün önce 'Çekilin yoldan geliyorum' diye mesaj atan fakat gelmeyen Talisca bu kez kesin tarih açıkladı ve 13 Temmuz'da döneceğini ilan etti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.