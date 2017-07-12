BEŞİKTAŞ'ta 1 Temmuz'da başlayan sezon başı hazırlıklarına henüz katılmayan Talisca İnstagram hesabından mesajlar yayınlamaya devam ediyor.

5 gün önce 'Çekilin yoldan geliyorum' diye mesaj atan fakat gelmeyen Talisca bu kez kesin tarih açıkladı ve 13 Temmuz'da döneceğini ilan etti.



Anderson Talisca'nın mesajı şu şekilde:

"Her şey yolunda ve Perşembe günü dönüş yoluna çıkıyorum (13/07). Ve döner dönmez takıma katılmak için sabırsızlanıyorum.



Sağlık sorunları dönüşümü geciktirdi ama sonuç olarak herşey iyi sonuçlandı ,bu da beni hem güçlendirdi hem de önümüzdeki sezon için daha motive etti .



Bu sezonun geçen sezondan daha iyi geçeceğinden hiç bir şüphem yok .



Hazırlık kampının bireysel olarak ve takım için önemini çok iyi biliyorum ve yeşil sahalara ayak basmak için sabırsızlanıyorum.Bu sezon zafere gideceğimiz yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. "