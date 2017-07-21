Yönetimi ve Tudor'u istifaya davet ettiler, futbolculara "sahtekar" dediler

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya erken veda eden Galatasaray'da taraftarlar maç sonu protestolarına devam etti.



Maç sırasında da yönetimi ve teknik direktör Tudor'u istifaya davet eden Sarı Kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın bitiminin ardından protestolarını protokol tribünün önünde de devam ettirdiler. Yönetim ve Tudor'un yanısıra futbolculara yönelikte protestolarını sürdüren taraftarlar için polis yoğun güvenlik önlemi aldı.



Galatasaray taraftarı Florya'da



Polis yoğun güvenlik önlemi aldı



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elendiği maçın ardından stat içi ve çevresinde yoğun protestolar yapan Galatasaraylı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişinde Sarı-Kırmızılı takımı taşıyan otobüsü bekliyorlar. Maçın bitiş düdüğünün ardından Florya'ya giden Sarı-Kırmızılı taraftarlar özellikle yönetime ve teknik direktör Tudor'a tepkililer. Polisin, tomalar ile yoğun güvenlik önlemi aldığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Sarı-Kırmızılı taraftarlar takım otobüsünü bekliyorlar.