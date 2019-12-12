Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Atalanta tur atladı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 6. ve son maçlar oynandı. Grupta Manchester City'nin ardından tur atlayan takım, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Atalanta oldu.
SPOR 12.12.2019, 08:18
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son günü, 2 maçla başladı.
Son karşılaşmalar öncesi C Grubu liderliğini garantileyen Manchester City, Dinamo Zagreb deplasmanından Jesus'un 34, 50, 54 ve Foden'ın 84. dakikadaki golleriyle 4-1 galip ayrıldı.
Atalanta, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek tarihinde ilk defa mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı.
İtalyan ekibine turu getiren golleri, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90+4'üncü dakikada Gosens attı.
Grubu 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk ise adını UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yazdırdı.
Kaynak: AA
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