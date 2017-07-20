Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kumla köyünde yaşayan 13 yaşındaki Saadet Arslan, tarla, ev işleri ve hayvan bakımından fırsat buldukça katıldığı turnuva ve şampiyonalarda büyük başarılara imza attı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kumla köyünde yaşayan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Saadet Arslan, sınıf öğretmeninin düzenlediği kurs sayesinde yaklaşık 1,5 yıl önce kick boksla tanışan Saadet, köydeki ön yargılara inat başarılarıyla göz dolduruyor.



İlk çıktığı Türkiye şampiyonasında yenilmesine rağmen pes etmeyen Saadet, azmi ve kararlılığı sayesinde bir Türkiye şampiyonluğu ve 2 turnuva birinciliği elde etti.



Saadet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde başka alternatif olmadığı için kick boksa başladığını, tarla ve ev işleri ile hayvan bakımından fırsat buldukça da antrenmanlara katıldığını söyledi.



Kursa başlarken kendine güvenmediğini dile getiren Saadet, şöyle konuştu:"Bu sporu yapabileceğime inanmamıştım. Zaman geçtikçe yeteneklerimi fark etmeye ve kendime inanmaya başladım. İlk çıktığım maçta yenildim. Kimse bana güvenmedi, başarılı olacağıma inanmadılar. Sonra hırslanmaya başladım. Hocamla beraber hatalarımın üzerine gittik. Daha çok çalıştım. Başarılarım bana inanmayanlara iyi bir ders oldu. Kursta çok güzel bir ortamımız var. Kick boks neredeyse hayatımda her şeyi değiştirdi. Ailem ilk başta beni desteklemiyordu. Şimdi yanımdalar. Arkadaşlarımla daha samimi oldum. Allah izin verirse Milli Takım'a girip, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum."













"Başarının tesadüf olmadığını gösterdi''



Saadet Arslan'ın antrenörü Abdullah Gökşen ise Saadet'in bu kadar başarılı olacağını ilk başlarda kendisinin de tahmin etmediğini söyledi.

Saadet'in çok sessiz biri olduğunu anlatan Gökşen, şunları kaydetti:"İlk gittiğimiz Türkiye şampiyonasında yenildi. İnanılmaz derecede üzüldü. Gözündeki o ışıltıyı gördükten sonra çok çalıştık. İkinci Türkiye şampiyonasında bambaşka bir Saadet vardı. Ben bile 'bu benim yetiştirdiğim öğrencim mi' dedim. Birinci oldu. Sonra Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda 2 birincilik kazandı. Saadet'in dereceleri dünya şampiyonu olabileceğinin ön göstergesi. 2 sene sonra da gençler kategorisinde Milli Takım'a girecek. Başarının tesadüf olmadığını bize de arkadaşlarına da gösterdi."