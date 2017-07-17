Gaziantep'in Kumla köyünde görev yaptığı dönemde 25 çocuğa kick boks ile tanıştıran ve bunlardan 14'ünün Türkiye şampiyonu olmasına öncülük eden sınıf öğretmeni Abdullah Gökşen, Osmaniye'ye atanmasına rağmen öğrencilerini antrenörsüz bırakmadı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kumla köyünde görev yaptığı dönemde 25 çocuğa kick boks ile tanıştıran ve bunlardan 2'si erkek 14'ünün Türkiye şampiyonu olmasına öncülük eden sınıf öğretmeni Abdullah Gökşen, Osmaniye'ye atanmasına rağmen öğrencilerini antrenörsüz bırakmadı.

Her hafta sonu Osmaniye'den kilometrelerce yol katederek köye gelen Gökşen, sporcularını milli takım için hazırlıyor.



Gökşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl kick boks ile uğraştığını ve çeşitli dereceler elde ettiğini söyledi.



Yaklaşık 4 yıl görev yaptığı Kumla köyünde de Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle kurs düzenleyerek, kız çocuklarını kick boksa yönlendirdiğini ifade eden Gökşen, "Yapacakları çok fazla etkinlik yoktu. 'Neden bu köyde böyle bir spor olmasın' dedim. Haftanın 5 günü çalışmaya başladık. Başlarda ailelerin ön yargılarını kırmak kolay olmadı ama başarı geldikçe bunun da üstesinden geldik." dedi.



"Hayallerimin peşinden gideceğim"



Sporculardan ortaokul öğrencisi Özlem Kızılada ise kick boksa öğretmeni Abdullah Gökşen sayesinde başladığını belirterek, şöyle devam etti:"Bu spora ilk başladığımızda ailelerimiz izin vermiyordu. 'Siz kız çocuğusunuz, ayıp' dediler. Kick boks herkese çok tuhaf gelmişti. Abdullah Hocanın gösterdiği sevgi ve verdiği emek sayesinde buradayız. Kick boks kolay bir spor dalı değil. Saygıyı, sorumluluğu bu spor sayesinde öğrendik. Bu sporu yapmak hele kız olarak yapmak herkese çok tuhaf geliyordu. Burada bir aile gibi olduk. Hayallerimin peşinden gideceğim."

