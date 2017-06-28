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Tenisçiler golfte hünerlerini sergiledi

Antalya'daki ATP World Tour 250 Open Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sporcuların bazıları, golf etkinliğine katıldı

Tenisçiler golfte hünerlerini sergiledi

 Antalya'daki uluslararası tenis turnuvasında mücadele eden bazı sporcular, düzenlenen etkinlikte golf oynadı.

Türk Ekonomi Bankasının ana sponsorluğunda Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin tesislerinde düzenlenen ATP World Tour 250 Open Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sporcular, golf sahasında hünerlerini sergiledi.
Etkinliğe, Sırp Janko Tipsarevic, Avustralyalı Matthew Ebden, Moldovalı Radu Albot, Rus Alexey Vatutin ve milli tenisçi Anıl Yüksel'in yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve milli golfçü Ali Altuntaş katıldı.
Golf gösterisi yapan Altuntaş, ardından bu sporun püf noktalarını uygulamalı bir şekilde anlattı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez çim kort turnuvası düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Dünyanın en iyi sporcularını ülkeye davet etme şansı tanıdıkları için sponsorlara teşekkür eden Durmuş, "Sponsorlarımızın Türk tenisinin gelişmesinde önemli katkıları var. Hem dünya açısından önemli bir turnuva hem ülkemiz açısından ilk olması sebebiyle önemli. Çocuklarımız çim kortta oynayarak dünyanın en iyileriyle karşılaşıp, onları yenme şansı da elde ettiler. Nitekim Marsel İlhan da kazandı. Bunlar gelecek adına ümit veren şeyler." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ünlü raketler golf oynadı #Türkiye Golf Federasyonu #belek #serik #antalya
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