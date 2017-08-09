Ligde 2017-2018 sezonunda müsabakalar 16 farklı statta oynanacak. Toplam 10 ekibin kombine bilet satışı yaptığı ligde, fiyatlar 50 lira ila 3 bin 300 lira arasında değişiyor.

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 16 farklı stat müsabakalara ev sahipliği yapacak.



TFF 1. Lig'de 15 ilden 18 takımın yer alacağı 2017-2018 sezonunda Adana'daki 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor ve Adanaspor, Gaziantep Stadı'nda ise Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep'in maçları oynanacak.



Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yarım sezon hizmet vermeye devam edeceğinin açıklanması nedeniyle MKE Ankaragücü ilk yarı maçlarını bu statta oynayacak. Başkent temsilcisinin ligin ikinci devresinde maçlarını Osmanlı Stadı'nda yapma ihtimali bulunuyor.



Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nın zemin çalışmaları devam ettiği için ligdeki ilk 6 iç saha maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağını duyuran İstanbulspor, daha sonra bu stada geçmeyi planlıyor.



TFF 1. Lig'de bu sezonki statlar içinde en fazla kapasite 34 bin 930 kişi ileEskişehir Yeni Stadı'nda bulunurken, Ümraniyespor'un maçlarını oynayacağı Ümraniye Belediye Şehir Stadı ise bin 601 seyirci kapasitesiyle en küçük stat oldu.



Kombine biletler



Bu sezon 10 kulübün kombine bilet sattığı TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor ve Manisaspor'un birer tribün kombine biletleri 50 liradan satılırken, Karadeniz temsilcisinin protokol tribün için çıkardığı kombine biletin satış bedeli de 3 bin 300 lira olarak belirlendi.



Kulüplerin satışa sunduğu kombine bilet fiyatları lira olarak şöyle:



Adana Demirspor: Kapalı (315), Maraton (150), Kuzey Kale Arkası (70)



Balıkesirspor: 1. Kategori (1000), Kapalı (225), Maraton (125), Kale Arkası (100)



Boluspor: Numaralı (600), Kapalı (200), Maraton (öğrenci) (100), Kale Arkası (150)



Çaykur Rizespor: Protokol (3300), VIP (400), Maraton (150), Kale Arkası (50)



Denizlispor: 1. ve 2. Kategori (300), 3. Kategori (150), 4. Kategori (75)



Eskişehirspor: 3. Kategori (515), 4. Kategori (160), 5. Kategori (70)



Giresunspor: 1. Kategori (1020), 2. Kategori (415), 3. ve 4. Kategori (160), 5. Kategori (85)



Manisaspor: VIP (200), Kapalı Alt (100), Tarzan (50)



MKE Ankaragücü: VIP A-C (1000), Özel A-B (500), Kapalı sol-sağ (250), Maraton (200), Kale Arkası (150)



Samsunspor: Batı Üst (515), Doğu Alt (315), Kuzey-Güney Alt (210)



Statlar



TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk etapta maçlara ev sahipliği yapacak statlar şöyle:

