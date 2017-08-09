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TFF 1. Lig'e 16 stat ev sahipliği yapacak

Ligde 2017-2018 sezonunda müsabakalar 16 farklı statta oynanacak. Toplam 10 ekibin kombine bilet satışı yaptığı ligde, fiyatlar 50 lira ila 3 bin 300 lira arasında değişiyor.

TFF 1. Lig'e 16 stat ev sahipliği yapacak

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 16 farklı stat müsabakalara ev sahipliği yapacak.

TFF 1. Lig'de 15 ilden 18 takımın yer alacağı 2017-2018 sezonunda Adana'daki 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor ve Adanaspor, Gaziantep Stadı'nda ise Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep'in maçları oynanacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yarım sezon hizmet vermeye devam edeceğinin açıklanması nedeniyle MKE Ankaragücü ilk yarı maçlarını bu statta oynayacak. Başkent temsilcisinin ligin ikinci devresinde maçlarını Osmanlı Stadı'nda yapma ihtimali bulunuyor.

Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nın zemin çalışmaları devam ettiği için ligdeki ilk 6 iç saha maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağını duyuran İstanbulspor, daha sonra bu stada geçmeyi planlıyor.

TFF 1. Lig'de bu sezonki statlar içinde en fazla kapasite 34 bin 930 kişi ileEskişehir Yeni Stadı'nda bulunurken, Ümraniyespor'un maçlarını oynayacağı Ümraniye Belediye Şehir Stadı ise bin 601 seyirci kapasitesiyle en küçük stat oldu.

Kombine biletler

Bu sezon 10 kulübün kombine bilet sattığı TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor ve Manisaspor'un birer tribün kombine biletleri 50 liradan satılırken, Karadeniz temsilcisinin protokol tribün için çıkardığı kombine biletin satış bedeli de 3 bin 300 lira olarak belirlendi.

Kulüplerin satışa sunduğu kombine bilet fiyatları lira olarak şöyle:

Adana Demirspor: Kapalı (315), Maraton (150), Kuzey Kale Arkası (70)

Balıkesirspor: 1. Kategori (1000), Kapalı (225), Maraton (125), Kale Arkası (100)

Boluspor: Numaralı (600), Kapalı (200), Maraton (öğrenci) (100), Kale Arkası (150)

Çaykur Rizespor: Protokol (3300), VIP (400), Maraton (150), Kale Arkası (50)

Denizlispor: 1. ve 2. Kategori (300), 3. Kategori (150), 4. Kategori (75)

Eskişehirspor: 3. Kategori (515), 4. Kategori (160), 5. Kategori (70)

Giresunspor: 1. Kategori (1020), 2. Kategori (415), 3. ve 4. Kategori (160), 5. Kategori (85)

Manisaspor: VIP (200), Kapalı Alt (100), Tarzan (50)

MKE Ankaragücü: VIP A-C (1000), Özel A-B (500), Kapalı sol-sağ (250), Maraton (200), Kale Arkası (150)

Samsunspor: Batı Üst (515), Doğu Alt (315), Kuzey-Güney Alt (210)

Statlar

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk etapta maçlara ev sahipliği yapacak statlar şöyle:
 

Takım Stat Kapasite
Adana Demirspor 5 Ocak Fatih Terim 16.095
Adanaspor 5 Ocak Fatih Terim 16.095
İstanbulspor Necmi Kadıoğlu 7.500
Balıkesirspor Balıkesir Atatürk 15.800
Boluspor Bolu Atatürk 8.881
Altınordu Bornova 6.041
Denizlispor Denizli Atatürk 15.427
Elazığspor Elazığ Atatürk 12.514
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erzurum Kazım Karabekir 23.700
Eskişehirspor Eskişehir Yeni 34.930
Gaziantepspor Gaziantep 33.502
Gazişehir Gaziantep Gaziantep 33.502
Giresunspor Giresun Atatürk 12.191
Manisaspor Manisa 19 Mayıs 16.597
MKE Ankaragücü Ankara 19 Mayıs 19.209
Ümraniyespor Ümraniye Belediyesi Şehir 1.601
Çaykur Rizespor Yeni Rize Şehir 15.485
Samsunspor Yeni Samsun 19 Mayıs 33.019

Kaynak: AA
Etiketler; #TFF #Lig #stat #ev #sahipliği
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