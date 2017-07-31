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TFF'de kritik toplantı başladı!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve İcra Kurulu'nun Riva'daki kritik toplantısı başladı.

TFF'de kritik toplantı başladı!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve İcra Kurulu'nun Riva'daki kritik toplantısı başladı.

Yöneticiler, milli takım teknik direktörlüğünü masaya yatıracak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #TFF #yıldırım demirören #riva
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