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TFF'den şike açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şanlıurfaspor tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne yönelik şike iddiası ile yaptığı başvuru üzerine açıklamada bulundu.

TFF'den şike açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şanlıurfaspor tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne yönelik şike iddiası ile yaptığı başvuru üzerine açıklamada bulundu.

Federasyonun açıklaması şöyle;

"Şanlıurfaspor Kulübü Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün müsabaka sonucunu etkilediğini iddia ederek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve diğer ilgili kulüp ve kişiler hakkında gereğinin yapılarak cezalandırılmaları ve kulüplerinin mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Federasyonumuza başvurmuştur.

Söz konusu başvuru 7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulumuzda görüşülerek incelenmek üzere aynı gün Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Etik Kurulu'nun, hazırlayacağı rapor Yönetim Kurulumuza sunulacak, Yönetim Kurulumuzun alacağı karar doğrultusunda disiplin yargılaması yapılması amacıyla ilgili kulüp ve kişiler disiplin kuruluna sevk edilecektir.

Gaziantepspor Kulübü Derneği'nin Federasyonumuza göndermiş olduğu ihbar dilekçesi de aynı konu ile ilgili olduğundan Etik Kurulumuza iletilmiştir.

Bu aşamada, başvuru Etik Kurulumuzun incelemesinde olup kamuoyunun bilgisine sunulur."


Kaynak: DHA
Etiketler; #TFF #Şike #Şanlıurfaspor #gaziantep
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