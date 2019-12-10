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TFF kulüplerin harcama limitlerini artırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

SPOR 10.12.2019, 08:16
TFF kulüplerin harcama limitlerini artırdı

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."

Kaynak: AA
#Türkiye Futbol Federasyonu #TFF #Finansal Fair Play Talimatı
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