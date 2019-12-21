TFF, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal ettiğini duyurdu.
SPOR 21.12.2019, 09:57
TFF'den yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Riva'da toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir."
TFF, daha önce kulüplerin takım harcama limitinde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.
Kaynak: AA
16°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P