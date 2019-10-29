TFF ve kulüplerden 29 Ekim mesajı

TFF ve kulüplerden Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımlandı.



Türkiye Futbol Federasyonu mesajını internet sitesi üzerinden paylaştı.



"Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda, milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi Cumhuriyetimize sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."



Fenerbahçe Kulübü de yazılı bir mesaj ile Cumhuriyetin ilanını kutladı.



"Ey Atamızdan bizlere en büyük miras olan Cumhuriyet, bizler seni başımızın üstünde, göklerde, kalbimizde taşırız, nadide bir çiçek gibi. Cumhuriyet Bayramımızın 96. onurlu yılı kutlu olsun!"



Sarı lacivertli kulüp tarafından özel bir video da hazırlandı. Videonun kahramanı Max Kruse oldu. Görüntülerde Alman futbolcunun İstiklal Marşını okuduğu anlara yer verildi.



Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da sosyal medyadan videolar ve mesajlar paylaşıldı.



"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir."



"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda yüce Türk milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür.' olarak yaşama garantisidir."



"Bugün kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, Türk ulusunun sarsılmaz birlik ve bütünlüğünün teminatı, çocuklarımızın barış, huzur ve demokrasi çatısı altında yaşamalarının en güçlü güvencesidir."

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