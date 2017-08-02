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TFF yöneticileri Lucescu'yla görüşmeye gitti

TFF yöneticileri, Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti

TFF yöneticileri Lucescu'yla görüşmeye gitti

Milli Takım'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le görüşmüş ve 4 maçlık bir teklif sunmuştu. Beşiktaş, bu teklife olumsuz yanıt verince Şenol Güneş defteri kapanmıştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre TFF yöneticileri, Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti. Federasyon yetkilileri, deneyimli teknik direktöre 4 maçlığına Milli Takım'ın başına geçmesini önerecek. Lucescu'nun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise netleşmiş değil.



Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası elemeleri kapsamında yer aldığı I Grubu'nda 4 maçı kaldı. 2 Eylül'de Ukrayna deplasmanına gidecek olan ay-yıldızlılar, 5 Eylül'de Hırvatistan'ı ağırlayacak. 6 Ekim'de İzlanda'yı konuk edecek olan Milli Takım, gruptaki son maçında Finlandiya'nın konuğu olacak. Türkiye'nin 6 maç sonunda 11 puanı bulunuyor. Grubun lideri Hırvatistan'la aradaki puan farkı ise sadece 2.

Lucescu ile Galatasaray yönetimi de bir süredir sportif direktörlük görevi için görüşmeler yürütüyordu. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ve yönetici Can Topsakal, Rumen teknik direktörle Romanya'da görüşmeler yürütmüştü.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF #lucescu
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