Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, katılım ücreti yatırmayan kulüplerin 2017-2018 sezonunda liglerde yer alamayacağını açıkladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erkekler Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile Amasya Taşova YİBO, Kadınlar Süper Lig ekiplerinden ise Ardeşen Gençlikspor ile Eskişehir Hentbol katılım ücretini yatırmadığı için ligde yer alamayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, katılım ücreti yatırmayan kulüplerin 2017-2018 sezonunda liglerde yer alamayacağını açıkladı.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, katılım ücreti yatırmayan kulüplerin 2017-2018 sezonunda liglerde yer alamayacağını açıkladı.
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