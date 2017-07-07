Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk hafta karşılaşmalarının 12-13 Ekim'de yapılacağı bildirildi.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş, ilk hafta maçında 12 Ekim'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya konuk olacak.



Organizasyonda yer alan diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise aynı gün bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.



İlk haftanın programı



THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonu ilk hafta maç programı şu şekilde:



12 Ekim Perşembe:



Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)



CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)



Unicaja Malaga (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş



Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)



13 Ekim Cuma:



Barcelona Lassa (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)



Khimki (Rusya) - Valencia (İspanya)



Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)



Türk takımlarının fikstürü



Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes'in 2017-2018 THY Avrupa Ligi ilk hafta maç programı şöyle:



1. Hafta:



12 Ekim: Anadolu Efes-Real Madrid, Unicaja Malaga-Fenerbahçe Doğuş



2. Hafta:



19 Ekim: EA7 Emporio Armani-Fenerbahçe Doğuş



20 Ekim: Valencia-Anadolu Efes