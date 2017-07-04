Anadolu Efes'e, THY Avrupa Ligi yönetimi tarafından "Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı ödülü" verildi.

THY Avrupa Ligi yönetimi tarafından, Anadolu Efes'e "Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı ödülü" verildi.



Lacivert-beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada, "Gerçekleştirdiği pazarlama projeleriyle spor dünyasına örnek olan Anadolu Efes Spor Kulübü, THY Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası takımlarının katılımı ve oylarıyla belirlenen 'Euroleague Devotion Pazarlama Ödüllerinde' 36 takım arasından birinci oldu." ifadeleri yer aldı.



Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, THY Avrupa Ligi'nin her sezon kulüplerin pazarlama ve iletişim çalışmalarını değerlendirmesi sonucunda verdiği bu ödülü üçüncü kez aldıklarını hatırlatarak, "Bu ödül sadece Anadolu Efes’in değil Türk basketbolunun da marka değerini yukarıya taşıyor." dedi.



2010 ve 2013'ten sonra bu başarıya üçüncü kez uzanan Anadolu Efes, bu ödülü üç kez kazanan ilk takım unvanının da sahibi oldu. Lacivert-beyazlılar, "Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı ödülü"nü kazanan ilk takım unvanını da elinde bulunduruyor.