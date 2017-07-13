Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile THY arasında yapılan anlaşmaya göre futbol takımımız, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda, 'Turkish Airlines' logolu forma ile boy gösterecek." denildi.
Galatasaray takımı, bugün İsveç ekibi Östersunds ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına, Turkish Airlines logolu formalarla çıkacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yapacağı maçların forma sponsoru THY oldu.
Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.
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