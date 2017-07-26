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THY, Medipol Başakşehir'in forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, Medipol Başakşehir'in 2017-2018 sezonundaki Avrupa maçlarında forma sponsoru oldu.

THY, Medipol Başakşehir'in forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), Medipol Başakşehir'in 2017-2018 sezonundaki Avrupa maçlarında forma sponsoru oldu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma gereği Başakşehir, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da olduğu gibi bu sezon da bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Turkish Airlines logolu forma ile boy gösterecek.

Kulüp, Belçika takımı Club Brugge ile bu akşam deplasmanda oynayacağı maçla birlikte tüm Avrupa maçlarında THY logolu formasıyla mücadele edecek.

Uzun yıllardır Türk futbolunun birçok takımına sağladığı ulaşım sponsorluğu desteğini Medipol Başakşehir Kulübü için de sergileyen THY, turuncu-lacivertlilere sunduğu bu desteği, 2017-2018 sezonu Avrupa maçlarında, forma sponsorluğu kategorisinde de sürdürecek.

Aynı zamanda ulaşım sponsoru olduğu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü, Avrupa kupalarında başarıdan başarıya taşımayı amaçlayan THY, bu işbirliği ile Avrupa başta olmak üzere futbolun takip edildiği her bölgede marka bilinirliğini çok daha güçlendirmiş olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #sponsor #THY
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