İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Roma, efsane oyuncusu Francesco Totti'nin son maçında giydiği formanın uzaya gönderildiğini duyurdu.
Totti, Roma kulübünde yönetici olarak devam edecek
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski futbolcusu Totti'nin anısını yaşatmak amacıyla, 28 Mayıs'ta Genoa'ya karşı oynanan maçta giydiği 10 numaralı formasının uzaya gönderildiği bildirildi.
Formayı taşıyan "Vega" isimli roketin, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatıldığı belirtildi.
Totti, 25 sezon boyunca forma giydiği Roma'da kariyerine yönetici olarak devam edecek.
İtalya Serie A Kulübü Roma, futbolculuk kariyerini sonlandıran efsane oyuncusu Totti'nin 10 numaralı formasını uzaya gönderdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Roma, efsane oyuncusu Francesco Totti'nin son maçında giydiği formanın uzaya gönderildiğini duyurdu.
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