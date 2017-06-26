Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Karadeniz ekibinde futbolcular 29-30 Haziran'da Trabzon'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecekler.



Sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor, 1 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.



Bordo-mavili takım, 2 Temmuz Pazar günü 14.30'da yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları için özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Burada 15 günlük kamp çalışmalarını gerçekleştirecek bordo-mavili takıma, 2 gün izin verilecek.



Trabzonsporlu futbolcular, 19 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak ve hazırlık maçlarının oynanacağı kampı 30 Temmuz'da tamamladıktan sonra Trabzon'a dönecek.