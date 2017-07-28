Bordo-mavili kulüp, kutlamalar kapsamında 50 taraftara hediye dağıtacak.

Trabzonspor Kulübü, 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bordo-mavili 50 taraftara hediye dağıtacak.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un 50. yıl kutlamalarının 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği belirtildi.



"İyi ki doğdun Trabzonspor" başlıklı açıklamada, "50 yıllık şanlı mazi ve tertemiz bir geçmişin şerefine, 50. yılda 50 taraftarımıza 50 büyük ödül." ifadesi yer aldı.



Açıklamada, 2 kişiye THY ile Avrupa'ya uçak bileti, 35 kişiye çubuklu forma, 4 kişiye derbi maç bileti, 5 kişiye 2017-2018 sezonu forması, 4 kişiye de kale arkası kombine kart hediye edileceği kaydedildi.



