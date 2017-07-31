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Trabzonspor Başkanı Usta'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta, "Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmemiz devam etmektedir. Transferine olumlu cevap vermelerini umuyoruz." dedi.

Trabzonspor Başkanı Usta'dan Burak Yılmaz açıklaması

 Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadrolarına katmak istedikleriBurak Yılmaz'ın transferi konusunda Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu cevap beklediklerini bildirdi.

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmemiz devam etmektedir.

Transferine olumlu cevap vermelerini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla..." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #burak yılmaz
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