Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Süper Lig'in ilk haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Maçtan önce, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta önceki gün şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Her iki takım oyuncuları ve hakemler "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla sahaya çıktı.



Saygı duruşu sırasında ve öncesinde taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İyiki varsın Eren", tezahüratlarla teröre büyük tepki gösterdi.

Atiker Konyasporlu futbolcuların sahaya ısınmak için çıktığı tişörtün arka kısmında "iyikivarsın Eren", ön tarafında ise 2 şehidin fotoğrafı ile "şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazısı yer aldı.



Bordo-mavili taraftarlar, "Ferhat gibi yüreği olup Şehadete Erenler! Selam olsun" yazılı pankart açtı.

3. dakikada Atiker Konyaspor, öne geçti. Okay Yokuşlu'nun hatalı pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Fofana, ceza alanına girerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Estaban'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

9. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Mas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından, üst köşeden filelere gitti: 1-1

12. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olcay Şahan'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu'nun yükselerek yaptığı kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

42. dakikada şık bir şekilde rakibinden sıyrılan Yusuf Yazıcı, topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun rakibinin müdahalesine rağmen yaptığı yerden vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Kucka'nın pasıyla hareketlenen Bongonda'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kontrol etti.

61. dakikada rakip savunmayı tek kişi yakalayan Trabzonspor'da Bongonda topu Bero'nun önüne çıkardı. Ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

67. dakikada paslaşarak soldan ceza alanına giren Fofana'nın ayağından kaleci Esteban'ın kurtarmak istediği topu Ömer Ali yerden kaleye gönderdi. Ancak çizgi üzerinde Kucka, meşin yuvarlağı taca atarak tehlikeyi önledi.

68. dakikada Bero'nun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Burak Yılmaz'ın yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

90+2. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere göndererek, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.