Kulüp Başkanı Usta: "Trabzonspor, ayağa kalkmak üzere sağlıklı bir zemine oturmuştur."

Trabzonspor camiası, iftarda bir araya geldi.

Trabzon'da bir otelde düzenlenen ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu iftara, Vali Yücel Yavuz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Kulüp Başkanı Salih Erdem, eski yöneticiler ve futbolcular ile camianın önde gelenleri katıldı.

Başkan Usta, yemekte yaptığı konuşmada "Anadolu'dan bir büyüğün çıkması, büyük bir destanın yazılması, dev bir dünya markasının her tarafta bayrağının dalgalanması, büyük bir emeğin ürünü. Trabzonspor'umuza emek vermiş ama aramızda olmayan büyük insanlara buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Onların vermiş olduğu emeklerin hakkını elbette ödemek durumundayız." dedi.

Bu büyük kulübün oluşmasına emek veren herkesin, büyük bir sorumluluk hissetmek durumunda olduğunu da vurgulayan Usta, şöyle devam etti



"Büyükler zor şartlarda da olsa ayağa kalkmayı, o büyüklüğün şanına yaraşır bir şekilde yol almayı mutlaka başarmak ve becermek zorunda. Trabzonspor'un başarılı olması için canıgönülden, fedakarca hizmet etmekten ve camiamızı başarılı günlere taşıyabilmekten onur duyacağımızı ifade etmek isterim. Büyük kulüplere, büyük markalara emek vermek her birimizin asli görevi. Elbette çok insan geldi geçti. Daha önce başkanlar vardı, bundan sonra da olacak. Bu büyük kulüp yarınlara sağlıklı bir şekilde yolculuğunu yapmak durumunda. Evet zor günler geçirmiş olabiliriz ama emin olun düne göre bugün daha sağlıklı bir yapıya kavuştuk. Düne göre daha umutluyuz. Hala zorluklarımız ve sıkıntılarımız var. Ama emin olun Trabzonspor, ayağa kalkmak üzere sağlıklı bir zemine oturmuştur. Oturmak için gerekli adımları ciddi bir şekilde atmaktadır."



50. yıl kutlamaları

Usta, 2 Ağustos'ta kulübün 50. yılını kutlayacaklarını vurgulayarak, "50. yılımızda görkemli bir kutlamayı, Trabzon'da ve İstanbul'da, belki Anadolu'nun birkaç şehrinde, Avrupa ile aynı anda yapacağız. 50. yılın hepimiz açısından önemini vurgulayacak tarzda şölen yapacağız." dedi.

Trabzonspor'un önünde uzun yıllar olduğunu ifade eden Usta, "Ama bizler gelip geçici olacağız. Bütün buradaki ağabeylerimden, kardeşlerimden herkesten istirham ediyorum. Yöneticiler elbette iş yaparken hata da yaparlar, daha doğrusu hayatta iş yapmak isteyen herkes beraberinde hatalar da yapacak. Asıl olan hatalarda da iş yapılırken de o işin arkasında durabilmek. Yoksa bu korkular, bu endişeler olduğu sürece insanlar için hayatta üretmemek gibi başka bir mantık ortaya çıkar. O nedenle, bizler sizlere sırtımızı dayayarak, sizlerden güç alarak, bu salondaki Trabzonspor'un ruhundan destek alarak, geleceğe sağlıklı bir şekilde Trabzonspor'u taşımanın gayreti içinde olacağız." şeklinde konuştu.

"Zirvelerde dolaşan bir Trabzonspor'u inşa etmek için uğraşıyoruz." diyen Usta, "Takım belli standarda oturdu ama belirli eksikliklerimiz var. İhtiyaçlarımızı karşılamak için bütçemizi de dikkate almak kaydıyla en doğru isimlerle Trabzonspor'u buluşturmanın gayretini gösteriyoruz. Transferler konusunda sorunlarımız var. Ama inanıyorum ki herkesi mutlu edecek tarzda takımımızın ihtiyacını karşılayacağız. Gelecek sene Trabzonspor'un arkasında sağlıklı bir şekilde hep birlikte durmamız kaydıyla gerçekten iyi bir takımı ve coşkulu bir Trabzonspor'u inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



"3 Temmuz'da FIFA'ya başvuru yapacağız"

Usta, yemeğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise futbolda 3 Temmuz süreciyle ilgili mücadelelerinin sürdüğünü belirterek, "İsviçre'de, oradaki hukukçularımızla birlikte geçenlerde bir toplantı yaptık. Şu anda başvuru hazırlıklarını tamamlıyoruz. Aksilik olmazsa sembolik anlamı da olduğu için 3 Temmuz'da FIFA'ya başvurumuzu yapacağız." dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Usta, şunları kaydetti:

"Nokta atışı 3 veya 4 oyuncuya ihtiyacımız var. Bu 3-4 oyuncuda hata yapmak istemiyoruz. 1 stoper, çeşitli özelliklere sahip birbirinden farklı ve tamamlayıcı 2 orta saha, bir de ön bölgede oynayacak oyuncu alacağız. Trabzonspor'un ekonomik sorunları bizi çok zorlamıyor olsa şu anda belki de 1-2 oyuncuyu açıklıyor olurduk. Ama isim açıklayınca maliyeti biraz daha ağır oluyor. İyi transfer yapmak çok kolay bir iş değil. Görüştüğümüz oyuncular var. Bayramda onlarla ilgili yol almak için Avrupa'ya gidiyorum."