Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi.



Açıklamada, bayramın ikinci günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek törene tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.