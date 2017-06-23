Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi.
Açıklamada, bayramın ikinci günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek törene tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.
Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.