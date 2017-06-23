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Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 26 Haziran'da yapılacak

Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 26 Haziran'da yapılacak

Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi.

Açıklamada, bayramın ikinci günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek törene tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #trabzon #ramazan bayramı #futbol #Bayramlaşma töreni
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