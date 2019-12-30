Trabzonspor'da Ünal Karaman depremi

Futbol Arena'da yer alan habere göre, deneyimli teknik adamın Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından yönetimle ters düştüğü ve karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtildi. Bordo mavili taraftarların dün akşamdan bu yana süren desteğine rağmen Karaman ile yollar ayrıldı.



ÜNAL KARAMAN AYRILDI MI?

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın görevden ayrılacağı haberleri üzerine dün akşam bordo mavili taraftarlar tesislere giderek tecrübeli teknik adama destek oldular. Yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda Ünal Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Bordo mavili idarecileri, Karaman'ın tüm alacaklarını hesabına yatırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

ÜNAL KARAMAN NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör Ünal Karaman, Konyaspor maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu'nun oyunu eleştirmesiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Karaman, "Eğer biz başarı yaşadık da bir noktaya çıkarmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından yönetimle hoca arasındaki bağın koptuğu ve ayrılık kararının alındığı belirtildi.

TARAFTARDAN DESTEK

Trabzonsporlu taraftarlar, görevinden ayrıldığı iddia edilen teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen çok sayıda taraftar, teknik direktör Ünal Karaman lehine tezahüratlarda bulundu. Bu arada, güvenlik görevlileri, tesislerin çevresinde ve taraftarların bulunduğu yerde önlem aldı.

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