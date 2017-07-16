Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Burak ile 3 aşağı 5 yukarı anlaştık. Şimdilik söyleyeceğimiz net şey şu, Çin kulübü ile anlaşabilirsek Burak bizde olacak." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen eski futbolcuları Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardıklarını, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Trabzonspor'un Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasındaki kampını ziyaret eden Başkan Usta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkan Usta, Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönme durumunun olabileceğini belirterek, "Biz Burak ile aslında belirli bir süre önce acaba olabilir mi, böyle bir ihtimal var mı diye görüşmeler yapmaya başlamıştık. Oynadığı kulüple de görüşmeler yapıyorduk. Şimdilik söyleyeceğim net şey şu, Çin kulübü ile anlaşabilirsek Burak bizde olacak. Yani biz Burak ile 3 aşağı 5 yukarı anlaştık. Kulüple de görüşüyoruz. Onlardan da haber bekliyoruz. Bütün amacımız en kısa sürede kulübüyle anlaşmak. Diğer konular aramızda halledebileceğimiz konular." ifadelerini kullandı.



"Stoperde ilk sırada Medel var"

Savunmanın göbeğine bir oyuncu alacaklarını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Stoperde ilk sırada Gary Medel var. Inter ile Medel konusunda anlaştık ancak Konfederasyonlar Kupası nedeniyle Rusya'da olması görüşmelerimizin geç başlamasına sebep oldu. Dün menajeriyle görüştük. Bir gün daha süre istedi. Tekrar görüşeceğiz. Onu da isteyen 1-2 kulüp var. Onları da değerlendiriyorlar. Biz de fiyatla ilgili son noktaya gelmeye çalışıyoruz. Özetle oraya bir oyuncu lazım. Burak'ın olup olmamasına göre tablo şekilleniyor. Burak olur ve Medel veya başka bir stoper alırsak transferi kapatabiliriz."



"Yusuf Yazıcı 50. yıl kadrosunda olacak"

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı konusunda resmi bir transfer teklifinin gelmediğini kaydeden Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Yusuf Yazıcı'ya resmi talep getirmek için benimle sıkı görüşmeler oldu. Belki ilk defa söylemiş olayım 'Avrupa'dan 13 milyon, 15 milyon avro gibi teklif getirelim' diyen önemli menajerler oldu. Ben bunu Yusuf'a da menajerlere de söyledim. 'Bize şu anda böyle bir teklif getirmeyin' dedik. Yusuf, 50. yılda kesin net bizimle olacak. Yusuf'un alması gereken çok yol var. Gördük ki Yusuf kalitesinde bir oyuncunun üzerine koyup devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda Yusuf'u Avrupa'nın çok iyi takımlarında görebiliriz."