Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili takım, 26 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını sürdürecek.