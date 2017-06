PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu geçen yıl şehit olan Mardin'in Derik Kaymakamı Safitürk'ün hayalinden yola çıkılarak hazırlanan proje kapsamında Mardin'e gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta ile bazı yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Mardin Valisi Yaman'ı ziyaret etti

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Mardin'e gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bazı yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Proje kapsamında Başkan Usta, beraberinde Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençağa Meriç, yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen ve Coşkun Bülbül, bordo-mavili futbolcular Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Okay Yokuşlu, Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, Trabzonspor Prodüksiyon Sorumlusu Sedat Aygün, TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın ve Trabzon-Mardin Kardeşlik Köprüsü Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ile makamında görüşen Usta ve beraberindeki heyet, kent hakkında bilgi aldı.

Yaman, burada yaptığı konuşmada, tarih ve kültür şehri Mardin'de farklı etnik yapıların bir arada kardeşçe yaşadığını söyledi.

Belediye hizmetlerinde 4 dilde hizmet verdiklerini aktaran Yaman, "Türkçe, Kürtçe Süryanice ve Arapça 4 dilde hizmet veriyoruz. Burada yüzyıllardır beraberlik içinde yaşanıyor." dedi.

Son dönemde kentte terörün izlerinin silindiğini ve halkın moralinin yüksek olduğunu ifade eden Yaman, başta turizm olmak üzer kentin her alanda önemli bir ivme yakaladığına dikkati çekti.

Bordo-mavili kulübün başkanı Usta ise Mardin'den olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mardin'de olağanüstü bir taraftarımız var, bugünkü ziyaretlerimizde bunu gördük. Mardin bir kadim şehir muhteşem bir kültürü var. Burada olmaktan çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Usta, Vali Yaman'a isminin yazılı olduğu 47 numaralı bordo-mavili takımın formasını hediye etti ve Trabzonspor rozeti takdim etti.

Yaman da Usta'ya Mardin Büyükşehir Belediyesi takımının "Muharrem Usta" yazılı formasını, atkı ile Mardin fotoğrafının yer aldığı plaket ve tespih hediye etti.