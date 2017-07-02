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Trabzonspor, Macaristan kampında ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında ilk idmanını yaptı.

Trabzonspor, Macaristan kampında ilk çalışmasını yaptı

Bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak bir antrenman gerçekleştirdi.
Kondisyon salonunda ısınmayla başlayan antrenmanın kuvvet çalışmasıyla devam ettiği, ikinci bölümde ise aerobik koşu yapıldığı belirtildi. Bazı futbolcuların ise laktat testinden geçtiği kaydedildi.

Usta'dan 3 Temmuz paylaşımı
Bu arada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, futbolda yaşanan 3 Temmuz sürecini asla unutmayacaklarını kaydetti.
Usta, FIFA'ya yarın yapacakları başvuru öncesinde Twitter'daki hesabı üzerinden, "3 Temmuz...Bu tarihi asla unutmayız. Çünkü umutlarımızla ve hayallerimizle oynadınız." paylaşımında bulundu.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #spor toto süper lig #Muharrem Usta #futbol
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