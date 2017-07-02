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Trabzonspor, Macaristan'a geldi

Trabzonspor, Macaristan'a geldi

TRABZON (AA) - Trabzonspor, yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Trabzon'dan öğle saatlerinde THY'ye ait özel uçakla hareket eden bordo-mavili kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Budapeşte'ye ulaştı. Karadeniz ekibi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı Telki kasabasındaki Global Sport Hotel'de kampa girdi.

Trabzonspor, bu akşam kamp yapılan otelin kondisyon salonunda ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, 2-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da kamp yaparak yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını tamamlayacak.

Bu arada, bordo-mavili takımın 24 kişilik kamp kadrosunda yabancı futbolculardan sadece Luis Ibanez çağrılmadı.


Etiketler; #futbol #kamp çalışmaları #macaristan #spor toto süper lig #Trabzonspor
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