Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Muhammet Demir'le yolların ayrıldığı açıklandı.

Trabzonspor, futbolcusu Muhammet Demir'le yollarını ayırdı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Demir arasındaki 22 Ocak 2016 başlangıç, 31 Mayıs 2019 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.



Trabzonspor'da 21'i lig, 4'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 25 maça çıkan Muhammet, rakip fileleri 5 kez (4 lig, 1 kupa) havalandırdı.

