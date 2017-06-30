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Trabzonspor, Musa Nizam ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da futbolcu Musa Nizam'ın sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor, Musa Nizam ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da futbolcu Musa Nizam'ın sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06 Ağustos 2014 başlangıç, 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Musa, geçen sezon kiralık olarak Gaziantepspor'da forma giymişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süperlig #sözleşme #Musa Nizam #fesih
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