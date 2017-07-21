SAVUNMA hattına takviye yapmak iisteyen Trabzonspor yönetimi, Serdar Taşçı'nın transferi için Rusya'ya giderek Spartak Moskova'yla temaslarda bulunacak.



İnterli Gary Medel'den sonra alternatif isimlere yönelen Trabzonspor, yeniden Serdar Taşçı ismine yöneldi. Spartak Moskova ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoper için bordo mavililerin yeni bir teklif yapacağı belirtildi.



YENİ TEKLİF VERİLECEK



Serdar Taşçı’nın kulübünün oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Trabzonspor yönetiminin, yeni bir teklif ile fiyat arttırarak Spartak Moskova’nın kapısını çalacağı kaydedildi. Bordo mavililerin hafta başında Rusya’ya giderek bu transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışacağı ifade edildi.



SARAL’DAN TRANSFER MESAJI



Trabzonspor Şenol Gü-neş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, sosyal medya hesabı twittirdan taraftarlara transfer mesajı verdi, destek çağrısında bulundu. Saral yaptığı paylaşımda, “Başkanımız 50’nci yılda transferde de hedefi 12 numaradan vuracaktır. Formamızı da giyeriz, bayrağımızı sallarız. Şampiyon Trabzonsporumuzun asil taraftarı üzerine düşeni her zaman yapmıştır. yapacaktır da” ifadelerini kullandı.



İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI YARIN



Trabzonspor, Slovakya’daki ikinci hazırlık maçında yarın Macaristan 2’nci Lig ekibi Eto Györ ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takımın kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

