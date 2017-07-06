Trabzonspor'da 1980-88 yıllarında forma giyen ve futbolcu olarak 5 , yardımcı antrenör olarak bir kupa kazanan Bahattin Güneş , bordo-mavili takımın başarılı olması için sabrın şart olduğunu belirtti.

Trabzonspor'da 1980-1988 yıllarında forma giyen ve futbolcu olarak 5 , yardımcı antrenör olarak bir kupa kazanan Bahattin Güneş, bordo-mavili takımın başarılı olması için sabrın şart olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımın forması ile futbolcu olarak 2 şampiyonluk, bir Türkiye, bir Cumhurbaşkanlığı bir de Başbakanlık kupası kaldıran eski futbolcu Bahattin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolculuk döneminde, şampiyonluklar yaşayan başkan, yöneticiler ve futbolcuların, büyük fedakarlıklar yaptıklarını kaydetti.

Trabzonspor'da sabır gösterilmediği için birçok yılının heba olduğunu belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor, Alman Jürgen Sunderman döneminde inanılmaz iyi futbol oynuyordu. Seyir zevki yüksek, kanatları çok iyi kullanan hucum fonksiyonu olan bir takım oluşturmuştu. Sabırsız olduğumuz için şehir onu kabullenmedi. Danimarka Milli Takımı'nın kaptanı Lars Olsen geldi. Sabır gösteremediğimiz için beğenmedik gitti. Avrupa şampiyonluk kupası kaldırdı. Trabzonspor'u bu noktalara sabırsızlık getirdi. Başarılı sonuçlar almak istiyorsak sabır göstermeliyiz. Trabzonspor'un başarısı için sabır şart."

"Altyapıda Yusuf Yazıcı gibi çok yetenekli oyuncular var"

Trabzonspor'un altyapısındaki değişimin doğru bir hamle olduğunu vurgulayan Güneş, "Yusuf Yazıcı diye bir oyuncu çıktı. Çok yetenekli. Altyapıda Yusuf gibi çok yetenekli oyuncuların olduğuna inanıyorum. Altyapıdan çıkan oyuncularımızın A takımda kalıcı olması için kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerekiyor. Ayrıca onlara sabır göstermeliyiz." diye konuştu.

Bahattin Güneş, Trabzonspor'un yeni sezonda zirveyi zorlayacağına inandığını da vurguladı.