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Trabzonspor'un Macaristan kampı

Kampa katılan Nijeryalı oyuncu Onazi, antrenmanda yer aldı

Trabzonspor'un Macaristan kampı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında sabah ve akşam olmak üzere yaptığı çift idmanla günü tamamladı.

Karadeniz ekibinin kampına Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de katıldı. Öğle saatlerinde kampa gelen Onazi, kondisyon salonunda çalıştıktan sonra akşam antrenmanında yer alarak takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavililerde, yabancı oyunculardan sadece kaleci Esteban Alvarado çalışmada yer almadı. Antrenmandan sonra kampa katılan futbolcunun yarın ki çalışmaya katılması bekleniyor.

İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, ısınma hareketleri yapıldı, daha sonra ise taktik ağırlıklı çalışmaya geçildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #futbol #Macaristan kampı #Trabzonspor
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