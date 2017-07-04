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Trabzonspor'un Macaristan kampı

- Bordo-mavili takım, günü 3 antrenmanla tamamladı

Trabzonspor'un Macaristan kampı

TELKİ (AA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, günü 3 antrenmanla tamamladı.

Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yaparak günün ilk idmanını gerçekleştiren bordo-mavililer, öğle saatlerinde kondisyon salonunda, akşam da sahada taktik çalışma yaptı.

İlk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda henüz kampa katılmayan Onazi, Esteban ve Rodellega yer almadı.

Bu bölümde ısınma hareketler yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik ağırlıklı çalışmaya geçti.

Bu arada Ersun Yanal, kulüp personelinden antrenmanın bir bölümünün drone tarafından görüntülenmesini istedi. Kulübün medya merkezinin özellikle drone ile taktik ağırlıklı çalışmaları çekeceği belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.









Etiketler; #futbol #Macaristan kampı #Trabzonspor
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