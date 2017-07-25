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Transferinden 2 hafta sonra futbolu bıraktı

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Hellas Verona ile iki hafta önce sözleşme imzalayan İtalyan futbolcu Cassano, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

Transferinden 2 hafta sonra futbolu bıraktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Hellas Verona ile 10 Temmuz'da sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Antonio Cassano, aktif kariyerini sonlandırdı.
Cassano, eşi Carolina Marcialis'in Twitter hesabında yayımlanan açıklamasında, "Artık futbol oynamayacağım. Başkan, teknik direktör, oyuncular başta olmak üzere Hellas Verona Kulübündeki herkesten özür diliyorum. 35 yaşımdayım. Bundan sonra önceliğim eşim ve çocuklarım." ifadelerine yer verdi.

Geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrıldıktan sonra 10 Temmuz'da Hellas Verona ile anlaşan İtalyan futbolcu, 18 Temmuz'da aldığı emeklilik kararından aynı gün vazgeçmişti.

Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen Cassano, İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #italya #futbolligi #Cassano
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