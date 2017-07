Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında İsveç ekibi Östersunds'a karşı zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Igor Tudor, bugün oynanacak Östersunds müsabakası öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyuncu Martin Linnes'le birlikte basın toplantısı düzenledi.



Östersunds karşısında ilk maçı 2-0 kaybettiklerini hatırlatan Tudor, "Bugün rövanş için sahaya çıkacağız. Ne yazık ki ilk maçı 2-0 kaybettik. Bugün 40 bin taraftarımız önünde sahaya çıkacağız ve bir an önce maçın başlamasını bekliyoruz." dedi.



Turu geçeceklerine olan inancını aktaran Hırvat teknik adam, "İlk maçı 2-0 kaybetmiş olabiliriz ama bunu tüm kalbimle söylüyorum, 4-0 bile kaybetmiş olsaydık bu turu geçeceğimize inanıyorum. Oyuncularım inanılmaz motive olmuş durumda. Çok iyi çalışıyorlar. Fiziksel olarak daha iyi bir takım göreceksiniz." diye konuştu.



"Taktik ve teknik şeyler belirleyici detay olmayacak"

Igor Tudor, Östersunds karşısında çok daha inançlı olarak sahada yerlerini alacaklarını vurgularken, şunları söyledi:



"Takımla ilgili geniş resim görülemediği için taraftarları ve sizleri anlayabiliyorum. İlk maçtan sonra geçen 7 günlük süre, bir hoca olarak benim için çok önemli bir zamandı. Daha önce de belirttim. Hazırlık sürecinde oyuncuların maksimum seviyeye ulaşmaları için 6 hafta ve 4 maç gerekiyor. Dün antrenmandan önce oyuncularımla konuştum. Taktik anlamda en iyi şekilde hazırlandık. Ancak taktik ve teknik şeyler .ugün belirleyici detay olmayacak. Önemli olan, oyuncularımızın karakterlerini ve kişiliklerini ne kadar sahaya yansıtacaklarıdır. Ben yüzde 100 eminim ki karakterlerini ve yüreklerini .ugün ortaya koyacaklar. Yaklaşık 40 bin taraftarımız destekleyecek ve turu geçen biz olacağız."



Bugün ofansif anlamda farklı bir oyun ortaya koyacaklarını aktaran sarı-kırmızılı teknik adam, "Sahada daha iyi bir Galatasaray göreceğiz." derken, "Belhanda için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bizimle 6-7 antrenman yaptı. Bugün de çıkacak ve bugün için durumunu değerlendireceğiz. Gomis de henüz 2 haftadır bizimle. Bunu mazeret anlamında söylemiyorum ama durumumuz bu." ifadelerini kullandı.



Basından ve taraftarlardan biraz daha sabır isteyen Tudor, "Takıma ve özellikle de yeni katılan oyuculara kredi tanınmalı, sabır gösterilmeli. Tüm oyuncularım takım için ellerinden geleni yapacaklardır ancak biraz sabır gerekli." değerlendirmesinde bulundu.



"Avrupa dışında kalınması söz konusu olamaz"

Igor Tudor, üzerinde bir baskı hissedip hissetmediğiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, şu yanıtı verdi:



"İlk günden itibaren söylüyorum. Bu işi yapıyorsanız ve Galatasaray gibi büyük bir camiada çalışıyorsanız, baskı her gün vardır. Bugün için ise ekstra bir baskı yok. Galatasaray gibi bir camianın Avrupa kupalarının dışında kalması söz konusu olamaz. Küçümsediğim düşünülmesin ama bize göre daha küçük bir kulüple oynuyoruz. Böyle bir takıma karşı elenmemiz söz konusu olamaz. Eğer 1 ay sonra oynasaydık, belki ilk maçta sonucu alırdık ve ikinci maçı öylesine oynardık ama şimdi durumumuz belli. Bugün için hiçbir bahanemiz yok. Rakibe saygı duyarak sahada yerimizi alacağız. Bence ciddi bir rakip ve bu turda olabilecek en güçlü takımı seçtik. Biz Galatasarayız ve bugünün bahanesi yok. Taraftarımızın da desteğiyle turu geçeceğimizi düşünüyorum."



Hırvat çalıştırıcı, olası bir kötü sonuçta istifayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili olarak ise "Daha sezon başlamadan istifa etmemi mi düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan bir hoca değilim. Her zaman sorumluluk alabilecek biriyim. Tabii bu sorumluluk alma kelimesi çok büyük bir kelime." diyerek sözlerini tamamladı.



Linnes: "Turu geçeceğimize olan güvenim sonsuz"

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, "İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık İsveç'te ama ardından takım olarak çok iyi çalıştık. En iyi şekilde oynayıp, en iyi sonucu alıp, turu geçeceğimize olan güvenim sonsuz." dedi.



Avrupa kupalarında tüm deplasman maçlarının zorlu olduğunu kaydeden Linnes, "Tabii ki 2-0'lık fark fazla olabilir. Son bölümde iyi çalıştık. Bunu futbolumuza yansıtmak istiyoruz. İsveç takımı sezonun ortasına gelmiş durumda ve onları küçümsemememiz gerekiyor. Bugün umarım istediğimiz skoru alırız." şeklinde konuştu.



Maça taraftar ilgisinin yüksek olduğunu duyduklarını aktaran Norveçli oyuncu, "Takım olarak bundan çok mutluyuz. Bugün taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Maçın tamamında bizi desteklesinler ve gerisini bize bıraksınlar." değerlendirmesinde bulundu.



Linnes, ilk maçta aldıkları 2-0'lık yenilgiye değinerek, "Olmaması gerekiyordu. Oyuncular olarak bunun farkındayız. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynuyorsanız, eleştirilere de açık olmanız gerekiyor. Bu durum, takıma olan bağlılığın ne kadar yüksek olduğunu, başarıların ne kadar önemsendiğini gösterir. Şimdi tek amacımız, bugün taraftarımızı mutlu edebilmek." şeklinde görüş belirtti.